ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы МТС

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают долгосрочные перспективы "МТС", сообщается в комментарии.

"Выручка "МТС" по итогам первого квартала выросла на 8,5% г/г, до 134,4 млрд рублей, скорректированная OIBDA - на 2% г/г, до 56,5 млрд руб. Драйверами стали рост потребления телекоммуникационных и финтех услуг. Чистая прибыль сократилась на 76,2%, до 3,9 млрд руб. преимущественно из-за неденежных факторов. Мы положительно воспринимаем отчетность компании несмотря на то, что в ней отражены ожидаемые снижения из-за санкций. Также положительно оцениваем компанию в долгосрочной перспективе ввиду высокого уровня цифровизации, лидирующего положения на российском рынке услуг связи и потенциала роста абонентской базы", - отмечают эксперты банка Людмила Теличко и Максим Лисовский.

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