Ближайшая цель рубля - уровень 60 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Ближайшей целью пары USD/RUB остается уровень 60 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Следующая неделя отражает наиболее активную фазу майского налогового периода, когда компании перечислят в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, - отмечает Шульгин. - Фундаментальная картина продолжает намекать на то, что ближайшей целью для валютной пары USD/RUB остается уровень 60 руб./$1".

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