Возможно снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. в июне - BCS GM

Возможно снижение ключевой ставки Банка России еще на 200 б.п. на заседании 10 июня 2022 года, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM)

"Недельная инфляция в России (с 7 по 13 мая) оказалась ниже наших ожиданий и отражает два фактора: укрепление рубля и слабое потребление домохозяйств. Если тенденция сохранится, ЦБ РФ, вероятно, снизит ставку еще на 200 б.п. на следующем заседании 10 июня", - указывает старший экономист Наталья Лаврова.

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