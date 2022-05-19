Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, выросли "префы" Сургутнефтегаза на новостях о дивидендах

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ утром в четверг снижается на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшей в росте нефти; индекс МосБиржи просел в район 2420 пунктов, при этом выросли "префы" "Сургутнефтегаза" на новостях о дивидендах за 2021 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2423,17 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1215,9 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,6%.

Доллар просел до 62,78 рубля (-0,67 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,6%), OZON (MOEX: OZON) (-3,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Московской биржи" (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) выросли до 23,46 рубля (+0,3%), "префы"- до 35,12 рубля (+5,5%, на старте торгов максимум сделок составил 40 рублей за штуку) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, с отсечкой реестра 20 июля.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что дивиденды "Сургутнефтегаза" по привилегированным акциям за 2021 год составят порядка 4,5 руб., что в среднем неплохо, но гораздо ниже по сравнению с рекордами предыдущих лет. Оценка дивидендов на обыкновенную акцию был традиционный - 0,65-0,7 рубля.

Также подросли акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, еще с вечера среды на рынке акций РФ началась осторожная фиксация прибыли, покупатели ушли в тень из-за ухудшения внешнего фона в свете опасений быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва США. Этот фактор потянул вниз и нефть, которая так и не смогла перешагнуть сопротивление $115 за баррель. Таким образом, для нефти остается актуальным довольно широкий коридор $100-115 за баррель.

Индекс МосБиржи не смог преодолеть сопротивление 2450 пунктов, закрепление выше которого дало бы шансы на формирование восходящего тренда. В четверг поводов для штурма этой отметки не наблюдается, игроки продолжают фиксировать прибыль.

Накануне совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за прошлый год. Это повышает вероятность, что и "Газпром" (MOEX: GAZP) распределит прошлогоднюю прибыль. Что касается "Роснефти", то с большой вероятностью компания также выплатит дивиденды, которые, как говорил в феврале ее глава Игорь Сечин, обещают быть рекордными. Новость о дивидендах, в совокупности с сильной недооцененностью "Роснефти", может привести к росту котировок ее акций, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешние факторы столкнули рынок акций РФ с локальных пиков, в то время как с геополитического фронта не поступает важных новостей.

В четверг снизилась фондовая Азия, за исключением Китая, где настроения поддерживают ожидания снятия коронавирусных ограничений после нескольких недель локдаунов. Давление на нефть оказывает общемировой уход от риска, а также возможное снятие нефтяных санкций с Венесуэлы. В целом цены, однако, должны сохранить краткосрочный импульс к росту при положении Brent выше поддержки $108 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 2505 и 1255 пунктов соответственно, ближайшими поддержками - 2400 и 1170 пунктов. В четверг внешний фон способствует фиксации прибыли. За рубежом вновь преобладает уход от риска в ожидании ужесточения денежно-кредитных условий прежде всего в США. Отечественные площадки, тем не менее, отчасти поддерживаются дивидендными историями.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, сильное восстановление в последние дни от минимумов прошлой недели привело к тому, что часть инвесторов оценила более высокие уровни в ценах на акции как хорошую возможность для дальнейшего сокращения объема рисковых активов в портфелях.

На рынке акций РФ инвесторы ожидаемо попали под влияние существенного ухудшения настроений на внешних площадках. В случае сохранения негативных тенденций в течение дня к концу сессии индекс МосБиржи может отступить ниже 2400 пунктов. При этом пока можно говорить о сохранении актуальности сценария роста с целью в районе 2600 пунктов. Сигналом к его отмене может выступить отступление рынка ниже 2250 пунктов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, поводом к ослаблению рынков послужили финансовые результаты компаний потребительского сектора США за I квартал, которые подтвердили опасения относительно негативного влияния инфляции на рост расходов.

Внимание инвесторов в четверг будет направленно на публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ, а также на статистику из США (индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, продажи недвижимости на вторичном рынке).

Рынок акций РФ в четверг может взять передышку в своем восхождении. Однако вряд ли стоит рассчитывать на откат ввиду неплохих данных по дивидендам. Выход индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов является вполне вероятным, при этом опережающую динамику могут показать акции нефтегазового сектора, считает Соловьев.

В США индексы акций накануне упали на 3,6-4,7%, что стало максимальным откатом с июня 2020 года, при этом индекс Dow Jones (-3,6%) опустился до самой низкой отметки с марта прошлого года (ниже 31500 пунктов).

Это было обусловлено слабыми квартальными показателями сразу нескольких крупных предприятий розничной торговли, что усилило опасения инвесторов относительно возможной рецессии в экономике США, пишет The Wall Street Journal.

В Азии в четверг также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 1,7-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1%).

Объем экспорта Японии в апреле увеличился на 12,5% в годовом выражении (рост четырнадцатый месяц подряд), при прогнозах роста на 13,8% после подъема в марте на 14,7%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены замедлили отскок вверх после отката накануне на фоне растущих опасений возможной рецессии в США из-за быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, а также на фоне сигналов возможного ослабления Штатами санкций в отношении Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $109,82 за баррель (+0,7% и -2,5% в среду), июньская цена WTI - $109,83 за баррель (+0,2% и -2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей (до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет), при прогнозах роста на 1,4-2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей - до 11,9 млн б/с.

Накануне агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет ресурсов для добычи или экспорта нефти из этой страны.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-13,6% и -13% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-6,7%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,3%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,6% и +3,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+3,5% и +15% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,4%), акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,44 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,24 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").