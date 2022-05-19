BCS Express снизил прогнозную цену акций GILEAD SCIENCES до $76

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций GILEAD SCIENCES Inc. с $82 до $76 за штуку на фоне повышения безрисковой ставки, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами на фоне отчетности эмитента.

"Мы отмечаем компанию как интересную дивидендную историю (дивдоходность - 4,6%)", - указывают аналитики.

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