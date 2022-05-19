Потенциал роста котировок нефти в текущем году еще не исчерпан - "Фридом Финанс"

Потенциал роста котировок нефти марки Brent в текущем году в целом еще не исчерпан, возможен подъем до уровней $120-122 за баррель, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Поскольку дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти сохраняется, мы считаем, что он еще не исчерпал потенциала роста в текущем году. Введение эмбарго на российскую нефть приведет к снижению предложения, что будет способствовать повышению цен. Даже при отсутствии эмбарго дисбаланс будет сохраняться еще некоторое время, так как мировое потребление нефтепродуктов после простоев предприятий во время пандемии растет быстрее, чем добыча. Как следствие, мы ожидаем увеличения котировок до $120-122 за баррель нефти марки Brent, - пишут эксперты в комментарии, - При этом, если на рынке не появится новых вводных, то до конца текущей недели котировки нефти марки Brent могут опуститься к отметке в $107 за баррель, отыгрывая статистику увеличения загрузки НПЗ от EIA".

"Изменить соотношение спроса и предложения способна сделка с Ираном, в результате которой на мировом рынке нефти появится дополнительный 1 МБ в сутки. Высокопоставленные лица уже неоднократно заявляли, что соглашение подготовлено на 90-95%, однако такая ситуация длится уже несколько месяцев. Как следствие, мы не учитываем последствия этой сделки в наших расчетах, хотя продолжаем пристально следить за новостями", - указывают в инвесткомпании.

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