Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и налоговых выплат, евро в моменте падал до пятилетних минимумов

Москва. 19 мая. Доллар США лишь слегка повысился, евро, напротив, опустился на "Московской бирже" в четверг утром. При этом в моменте евро падал до уровней середины мая 2017 года. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,44 - 63,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,49 руб./$1 (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 66,1875 руб./EUR1 (-51,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,59 коп. к уровню закрытия 18 мая, до 64,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,43 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 42,6 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. При этом евро в моменте падал ниже 62 рублей впервые с 16 мая 2017 года, доллар после незначительного повышения также перешел к снижению вскоре после начала торговой сессии.

Цены на нефть поднимаются в четверг, корректируясь после падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $110,63 за баррель, что на 1,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,43 за баррель, что на 0,77% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.