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19 мая 2022 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Падение американского рынка акций в среду стало максимальным с июня 2020 года, при этом индекс Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с марта прошлого года. Это было обусловлено слабыми квартальными показателями сразу нескольких крупных предприятий розничной торговли, что усилило опасения инвесторов относительно возможной рецессии в экономике США. Dow Jones Industrial Average в среду упал на 1164,52 пункта (3,57%) и составил 31490,07 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 165,17 пункта (4,04%) - до 3923,68 пункта. При этом снижение продемонстрировали все 11 отраслевых секторов индекса. Nasdaq Composite по итогам сессии рухнул на 566,37 пункта (4,73%) - до 11418,15 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг отрицательную динамику вслед за сильным падением американского рынка акций днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,87%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК потерял 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,6%.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в четверг, корректируясь после падения по итогам предыдущей сессии. Растущие опасения возможной рецессии в США в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привели к обвалу фондового рынка в среду, что повлекло за собой спад на нефтяном рынке, несмотря на данные о сокращении запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $110,67 за баррель, что на 1,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,5%, до $109,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $110,38 за баррель, что на 0,72% выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов опустилась на 2,5%, до $109,59 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,4 млн баррелей, до 25,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей - до 11,9 млн б/с. Товарные запасы бензина снизились на 4,78 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей. Аналитики ожидали их уменьшения соответственно на 1,4 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,162 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,89 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 мая вырос всего на 0,03% по отношению к вторнику и составил 103,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 748,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+1,34%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,92%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,64%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-1,13%), "МТС-001P-12" (-1,1%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЕАБР установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая за один час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 26 мая.

Совкомбанк установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Совкомбанк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9% годовых, 9-12-го купонов на уровне 6,6% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 31 мая.

Владельцы облигаций "КарМани" серии БО-001-02 получили право требовать выкупа бондов в связи установлением ставки 50-60-го купонов на уровне 20% годовых, оферта назначена на 10 июня. Период предъявления бумаг к оферте - с 30 мая по 3 июня 2022 года. Агентом по приобретению выступит ИФК "Солид". Размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей прошло в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 16% годовых, к ней приравнена ставка 2-30-го купонов. Купоны ежемесячные.

Представитель владельцев облигаций (ПВО) ООО "Калита" серии 001P-03 - ООО "Регион финанс" направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций. В повестку дня общего собрания владельцев облигаций ПВО предлагает внести следующие вопросы: 1. об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций; 2. об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании указанного лица банкротом; 3. об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций. Проголосовав "за" решения по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания, владельцы облигаций отказываются, соответственно, от права требовать досрочного погашения облигаций со всеми причитающимися в соответствии с законодательством процентами и от права на обращение в суд; проголосовав "против" - смогут реализовать указанные права. Проголосовав "за" решение по третьему вопросу повестки дня владельцы облигаций поручают ПВО обратиться от их имени в суд с требованием к эмитенту. Компания 26 апреля допустила дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей, 11 мая за этим последовал техдефолт по выплате 7-го купона на ту же сумму. После наступления дефолта у владельцев облигаций появилось право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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