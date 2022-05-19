Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпром нефти"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре.

"Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал объявить дивиденды за 4К21 из расчета 16 руб./акцию (56 руб./акцию за весь 2021 год с учетом выплаченных промежуточных дивидендов - 40 руб./акцию). Мы рассматриваем новость как позитивную для динамики котировок акций эмитента в ближайшие дни, поскольку многие компании сейчас отменяют или откладывают дивидендные выплаты, и решение "Газпром нефти" говорит о ее намерении придерживаться дивидендной политики в отношении следующих выплат за 2022 год. Сам размер дивидендных выплат был ожидаем, поскольку соответствует выплате ~50% чистой прибыли по МСФО. Текущая доходность финального дивиденда составляет 3,7%. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций "Газпром нефти", - указывает аналитик банка Кирилл Бахтин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.