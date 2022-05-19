Замедление инфляции позитивно для рынка ОФЗ - ПСБ

Замедление инфляции позитивно для рынка рублевых гособлигаций, возможно повышение спроса на среднесрочные и длинные ОФЗ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Данные Росстата по замедлению недельной (с 7 по 13 мая) и годовой инфляции находятся в фокусе внимания в четверг. Если в ближайшие недели инфляция будет складываться ниже прогноза ЦБР на текущий год (18-23%), то это может усилить ожидания более быстрого снижения ключевой ставки. На этом фоне ждем повышения спроса на среднесрочные и длинные ОФЗ. Для ОФЗ срочностью более двух лет ближайшей целью видим диапазон доходности 10-10,2% годовых", - отмечает эксперт.

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