Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут результаты "ОГК-2", макростатистика США и еврозоны:

- Результаты "ОГК-2" за первый квартал 2022 года по МСФО;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за май;

- Баланс счёта текущих операций в еврозоне за март;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за апрель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.