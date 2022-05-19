Возможен рост индекса Мосбиржи к 2500п на торгах в четверг - ПСБ

Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 2500 пунктов на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Российский фондовый рынок в четверг может взять передышку в своем восхождении, однако вряд ли стоит рассчитывать на откат ввиду неплохих данных по дивидендам. По-прежнему считаем выход индекса Мосбиржи к отметке 2500 вполне вероятным, при этом опережающую динамику могут показать акции нефтегазового сектора", - отмечает эксперт в комментарии банка.

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