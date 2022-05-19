Нефть, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне $110-112/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне $110-112 за баррель, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Утром четверга котировки нефти марки Brent восстанавливаются, стараясь закрепиться выше отметки $110 за баррель. На фоне крепкого доллара мы ожидаем, что восстановление цен на нефть в четверг будет ограничено. По нашим оценкам, котировки будут двигаться в диапазоне $110-112 за баррель", - указывает эксперт.

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