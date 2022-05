Индексы США в среду рухнули на 3,6-4,7%

Падение американского рынка акций в среду стало максимальным с июня 2020 года. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Падение американского рынка акций в среду стало максимальным с июня 2020 года, при этом индекс Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с марта прошлого года.

Это было обусловлено слабыми квартальными показателями сразу нескольких крупных предприятий розничной торговли, что усилило опасения инвесторов относительно возможной рецессии в экономике США, пишет The Wall Street Journal.

"Инфляция затрагивает каждый аспект финансовых отчетов, будь то транспортная составляющая или перебои в цепочках поставок, - отмечает президент и основатель NEIRG Wealth Management Ник Джакумакис. - Потребители больше не покупают те дорогие товары, которые они обычно покупали. Все это отражается в отчетностях".

Dow Jones Transportation Average потерял за день 7,4% и завершил день на минимуме за последние 14 месяцев. При этом подешевели акции всех 20 транспортных компаний, которые входят в расчет этого индекса, включая Old Dominion Freight Line Inc. (SPB: ODFL) - на 13%, Avis Budget Group Inc. - на 12,5% и J.B. Hunt Transport Services (SPB: JBHT) - на 9%.

Цена акций Target Corp. (SPB: TGT) по итогам торгов рухнула почти на 25%. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов увеличил выручку в первом финансовом квартале (февраль-апрель) на 4%, однако чистая прибыль компании снизилась вдвое в связи с ростом себестоимости продаж.

Бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) продолжили падение и потеряли 6,8% стоимости после снижения во вторник на 11,4% из-за слабых квартальных результатов. Крупнейшая в стране компания розничной торговли в феврале-апреле сократила чистую прибыль почти на 25%, а скорректированный показатель оказался хуже прогнозов.

Еще один ритейлер Lowe''s Cos. (SPB: LOW) за квартал, завершившийся 29 апреля, незначительно увеличил чистую прибыль, однако выручка упала сильнее ожиданий рынка. Котировки акций второй по величине сети магазинов товаров для дома в США опустились на 5,3%.

Кроме того, существенно подешевели бумаги таких представителей розничной торговли, как Costco Wholesale (SPB: COST) - на 12,5%, Dollar Tree (SPB: DLTR) - на 14,4%, Dollar General (SPB: DG) - на 11,1%.

"Массовая распродажа на рынке связана с способностью компаний справляться с более высокими расходами", - заявил главный фондовый аналитик LPL Financial Куинси Кросби. Все спрашивали об этом и теперь получили ответ в отчетностях ритейлеров, отметил он.

"Безусловно, потребители продолжают тратить, но многие из ведущих розничных компаний не могут справиться с более высокими затратами на рабочую силу и более высокими ценами, вызванными сохраняющимися ограничениями в цепочках поставок", - полагает эксперт.

Dow Jones Industrial Average в среду упал на 1164,52 пункта (3,57%) и составил 31490,07 пункта. Цена акций всех 30 компонентов индекса уменьшилась. Лидерами снижения помимо Walmart выступили бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подешевевшие на 8,4%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 7%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 6,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 165,17 пункта (4,04%) - до 3923,68 пункта. При этом снижение продемонстрировали все 11 отраслевых секторов индекса.

Nasdaq Composite по итогам сессии рухнул на 566,37 пункта (4,73%) - до 11418,15 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в четверг отрицательную динамику вслед за сильным падением американского рынка акций днем ранее.

Падение Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 стало максимальным почти за два года. Это было обусловлено слабыми квартальными показателями сразу нескольких крупных представителей розничной торговли. Инвесторы все больше опасаются, что высокая инфляция приведет к замедлению темпов экономического роста в США и в мире, отмечает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК снизился на 1,75%.

Наиболее существенно падают котировки акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - на 4,6% и Nippon Yusen K.K. - на 4,4%, а также ритейлера Seven & I Holdings Co. - на 4%.

Кроме того, дешевеют бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,5%), автомобильной Nissan Motor (-3,7%), интернет-компании Rakuten Group Inc. (-3,6%), производителя потребительской электроники Sony (-1,4%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-3,2%).

Объем экспорта Японии в апреле увеличился на 12,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство финансов страны. Подъем показателя продолжается уже четырнадцатый месяц подряд.

Между тем темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 14,7% в марте. Аналитики в среднем ожидали повышения в прошлом месяце на 13,8%, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,5%.

В число лидеров снижения на торгах в Гонконге входят котировки акций производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (-7,4%), интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (-6,8%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-6,4%), производителя компьютеров Lenovo Group (-5,4%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3,9%).

Также уменьшается стоимость энергетических компаний, включая представителей нефтедобывающей отрасли PetroChina Co. (-1%), China Petroleum & Chemical Corp. (-0,5%), China Oilfield Services (-0,6%), а также угольных China Coal Energy Co. (-2%) и China Shenhua Energy Co. (-1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК потерял 1,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,6%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 1,7% и 1,7% соответственно.

Цена бумаг нефтяных Woodside Petroleum и Santos уменьшилась соответственно на 2,5% и 0,3%.

Цены на нефть поднимаются в четверг, корректируясь после падения по итогам предыдущей сессии.

Растущие опасения возможной рецессии в США в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привели к обвалу фондового рынка в среду, что повлекло за собой спад на нефтяном рынке, несмотря на данные о сокращении запасов в США.

"Данные о запасах говорят в пользу подъема цен на нефть, однако учитывая опасения рецессии, эти данные не имеют значения", - отмечает аналитик по американским рынкам Kpler Мэтт Смит, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $110,69 за баррель, что на $1,58 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,82 (2,5%), до $109,11 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,55 за баррель, что на $0,96 (0,88%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов опустилась на $2,81 (2,5%), до $109,59 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 2,4 млн баррелей, до 25,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей - до 11,9 млн б/с.

Товарные запасы бензина снизились на 4,78 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей. Аналитики ожидали их уменьшения соответственно на 1,4 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.

Подъем цен на нефть в четверг является технической коррекцией, говорит управляющий партнер SPI Asset Management. Рынок высоко волатилен, и при этом у инвесторов достаточно причин играть на понижение, отмечает эксперт. Среди факторов, которые могут способствовать спаду на нефтяном рынке, он отмечает, в частности, сигналы возможного ослабления Штатами санкций в отношении Венесуэлы.

Накануне агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. (SPB: CVX) получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет ресурсов для добычи или экспорта нефти из этой страны.