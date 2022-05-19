Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 2420-2470п- "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 2420-2470 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2420-2470 пунктов. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия со сдержанным изменением. Позднее индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи достигнутого в среду уровня. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2400, 2380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2500 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Публикация многочисленных иностранных статистических показателей в четверг не имеет большого значения для отечественного рынка акций, отмечает Манжос в комментарии. Во второй половине дня на него большее влияние, по мнению аналитика, может оказать возможный выход значимых внешнеполитических новостей.

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