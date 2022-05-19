Нефтяные цены пока по-прежнему сохраняют потенциал роста - BCS Express

Нефтяные цены пока по-прежнему сохраняют потенциал роста, сообщается в комментарии BCS Express.

"Цены на нефть марки Brent в среду снизились, развивая коррекционное движения после отката от сопротивления $115 за баррель. Сильная статистика от EIA не смогла удержать цены от падения. Тем не менее потенциал для роста сохраняется, поскольку смягчение антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США могут спровоцировать скачок спроса в ближайшие месяцы. В четверг утром котировки уже восстанавливают часть потерь предыдущего дня", - отмечают аналитики инвестиционной компании.

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