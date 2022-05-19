Возможно снижение ставки ЦБР до 12% в июне 2022г - BCS Express

Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 12% годовых на заседании в июне текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Согласно данным Росстата, недельный показатель снизился с 0,12% до 0,05%. То есть мы уже практически в состоянии дефляции. В годовом выражении индекс потребительских цен впервые с февраля замедлился, сократившись до 17,69%. Конечно, стоит учитывать, что во II полугодии мы обязательно столкнемся с реализацией проинфляционных рисков, связанных с недостатком предложения по многим секторам. Но в целом тренд на замедление инфляции уже сформирован, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Банк России при такой статистике с большой вероятностью снизит ключевую ставку на заседании 10 июня. Причем если ранее можно было предположить ее снижение с 14% до 13%, то сейчас есть все основания рассчитывать на 12%".

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