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19 мая 2022 года 09:04
Возможно снижение ставки ЦБР до 12% в июне 2022г - BCS Express
Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 12% годовых на заседании в июне текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Согласно данным Росстата, недельный показатель снизился с 0,12% до 0,05%. То есть мы уже практически в состоянии дефляции. В годовом выражении индекс потребительских цен впервые с февраля замедлился, сократившись до 17,69%. Конечно, стоит учитывать, что во II полугодии мы обязательно столкнемся с реализацией проинфляционных рисков, связанных с недостатком предложения по многим секторам. Но в целом тренд на замедление инфляции уже сформирован, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Банк России при такой статистике с большой вероятностью снизит ключевую ставку на заседании 10 июня. Причем если ранее можно было предположить ее снижение с 14% до 13%, то сейчас есть все основания рассчитывать на 12%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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