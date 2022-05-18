Рубль на закрытии торгов среды растерял часть роста к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 18 мая. Доллар США и евро отыграли часть потерь первой половины дня и лишь немного дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть и подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая.

Курс доллара США составил 63,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,7 руб./EUR1, подешевев на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,6 копейки - до 64,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть повышения первой половины дня, но все равно закрыл торги среды небольшим укреплением в обеих парах. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая, а также заявление министра финансов России Антон Силуанова о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена.

"Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что (...) для нас будет закрыта западная инфраструктура. 25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. (...) 26-го скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", - сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, сообщило во вторник вечером, что лицензия, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в долларах в условиях санкций, скорее всего, не будет продлена.

Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. Уже 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

Отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%, сообщил также Силуанов. По его словам, сейчас, по мере стабилизации ситуации в российской экономике, появилась возможность снимать ограничения, которые были введены как меры экстренного реагирования.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. О том, что какие-то компании пользуются этими послаблениями, ранее не публично не сообщалось.

Норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку, ЦБ ранее предложил снизить с 80% до 50%. Пока это предложение, озвученное в конце апреля, не реализовано.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2022 г. на уровне 76,7 руб./$1, в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб. По словам представителя ведомства, Минэкономразвития в свой прогноз по курсу рубля закладывает ослабление ограничений в отношении валютной выручки экспортеров.

"Исходим из того, что второй квартал 2022 года - пик укрепления рубля. По мере снижения цен на нефть и другие сырьевые товары будет сокращаться профицит счета текущих операций. Импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Мы исходим из того, что неизбежно ослабление ограничений, существующих по выручке валютной, ну и конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса. В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель министерства в среду.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль умеренно дорожает как по отношению к доллару, так и к евро. "После того, как в начале недели ЦБ увеличил лимит на перевод средств за рубеж для физлиц, российская валюта во вторник приостановила свое укрепление и немного снизилась, однако сегодня снова вернулась к росту. Не привели к более или менее длительному ослаблению рубля и сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что США с 25 мая могут заблокировать возможность России осуществлять выплаты по суверенным евробондам, номинированным в долларах. Вероятно, в текущих условиях, когда прочная позиция рубля во многом подкреплена продажей валюты со стороны экспортеров, ослабления рубля стоит ожидать тогда, когда существенно будут смягчены требования к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки. К ослаблению российской валюты могло бы также привести заметное сокращение российского экспорта в денежном выражении, однако на фоне высоких цен на сырье, даже несмотря на имеющий место в ряде случаев дисконт, такой ситуации мы пока не наблюдаем", - отмечает Беспалов.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Рубль продолжает получать поддержку со стороны экспортеров в виде высокого предложения иностранной валюты на рынке, которое может в ближайшие дни усилиться за счет приближения пика налоговых выплат. Это может привести к дальнейшему укреплению национальной валюты. При этом, в случае ухода пары "доллар-рубль" ниже минимумов прошлой недели, установленных в районе 62,6 рубля, ей будет открыта дорога к отметке 60 рублей", полагает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются в среду, несмотря на данные о сокращении запасов энергоносителей в США, Brent торгуется ниже WTI.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК в среду составляет $109,68 за баррель, что на 2,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,12 за баррель, что на 2,03% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Цена контрактов с ближайшей датой поставки на WTI опережает Brent впервые с мая 2020 года, отмечает Dow Jones.

В среду Еврокомиссия (ЕК) представила план европейской энергетической реформы REPowerEU, которую в ЕС рассматривают как средство прекращения зависимости от поставок энергоносителей из России. Мерами, которые, по мнению ЕК, могут решить эту задачу, являются энергосбережение, диверсификация энергоснабжения и ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива в жилых домах, промышленности и при производстве электроэнергии.

Продолжение поставок российской нефти в Европу в случае согласования странами "семерки" дополнительных пошлин на нее будет зависеть от экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать сообщения о том, что США на встрече министров финансов стран "Большой семерки" планируют предложить вместо прямого эмбарго на российскую нефть введение дополнительных пошлин на нее. У представителя Кремля поинтересовались, будет ли Россия готова в этом случае продолжать поставки в Европу.

"Это - вопрос экономической целесообразности", - ответил Песков. "Покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники", - добавил он.

Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта энергоресурсов на Восток, спрос на них, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), будет только расти, в свою очередь, заявила официальный представитель МИД РФ.

"Наш естественный ответ очевиден: потребуется переориентация российского нефтегазового экспорта. Конечно, это непростая задача, решение которой повлечет за собой изменение логистических цепочек. Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на восток, как вы знаете", - сказала Захарова на брифинге в среду. "Потребность в энергии в мире, особенно в АТР, будет стабильно расти, поэтому относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет", - добавила она.

США обсуждают с Евросоюзом способы ограничить рост цен на энергоресурсы на мировом рынке, который, как ожидается, будет вызван европейским эмбарго на импорт российской нефти, ранее сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Минфине. Одним из рассматриваемых способов является введение пошлин на импорт энергоресурсов из РФ, отмечают источники.

По их словам, США предлагает ЕС рассмотреть и такой возможный механизм сдерживания цен, как создание картеля покупателей, которое лишило бы Россию возможности пользоваться преимуществами роста рынка и позволило бы удерживать стабильные цены на нефть для покупателей из Европы и других регионов.

Штаты заинтересованы в принятии мер, способных как можно быстрее сократить доходы России от продажи энергоресурсов, и поэтому пошлины могут появиться еще до введения эмбарго на импорт российской нефти, которое многие страны ЕС планируют до конца текущего года, отмечают источники.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 мая на 2,15 копейки, до 63,5643 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,91 копейки, до 66,6135 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 6,83 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,4711 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 7,29 копейки и составил 63,4979 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 335,923 млн, из которых $1 млрд 98,243 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 237,68 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,63 копейки, до 66,6579 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 11,45 копейки, до 66,5894 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR 1 млрд 194,544 млн, из которых EUR390,699 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR803,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц, которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 14,47% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 14,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 14,18% годовых. Ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 14,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 13 б.п. - до 14,33% годовых.