Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за внешнего негатива, лидировали МТС и "Система" на новостях

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, однако темпы подъема сократились из-за ухудшения внешней конъюнктуры; лидировали в росте бумаги "Мобильных телесистем" (+11,7%) и акции ее крупнейшего акционера АФК "Система" (+8,3%) на новостях о дивидендах МТС.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2445,3 пункта (+0,9%, максимум дня - 2490,17 пункта), индекс РТС - 1212,57 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 11,7%.

Доллар просел до 63,51 рубля (-0,09 рубля).

Акции МТС выросли до 244 рублей, максимум сделок утром составил 282,9 рубля (+30,1%). "Мосбиржа" утром проводила дискретный аукцион по акциям МТС из-за их роста более чем на 20%.

Совет директоров МТС рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания накануне вечером. Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля.

В среду также вышел отчет "МТС" за I квартал: выручка выросла на 8,5% (до 134,4 млрд рублей), скорректированная OIBDA группы увеличилась на 2% (до 56,5 млрд рублей). Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали роста выручки МТС до 132,96 млрд рублей, роста OIBDA до 55,92 млрд рублей.

Также подорожали в среду акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

"Северсталь" получила разрешение на сохранение листинга на лондонской бирже, сообщила в среду компания.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая утвердит повестку дня годового собрания акционеров и решений, связанных с ним, в том числе рекомендаций о размере, форме и порядке выплаты дивидендов, сообщила ранее компания.

Менеджмент ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (+1% и +2,9% "префы") предлагает выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, направит на это 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил "Интерфаксу" президент компании Михаил Осеевский. В начале марта он говорил, что на фоне сильных финансовых результатов за 2021 год менеджмент считает возможной выплату в размере 6 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию.

По дивполитике на 2021-2023 годы "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Подешевели в среду "префы" "Сургутнефтегаза" (-3,5%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Тем временем турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, индекс МосБиржи в среду вплотную приблизился к психологической отметке 2500 пунктов, после чего "быки" взяли перерыв. Технически взять этот рубеж в обозримом будущем рынку вполне по силам, следующее важное для продолжения роста препятствие находится на уровне 2650 пунктов.

В лидерах роста среди индексных бумаг выступили акции МТС и ее акционера АФК "Система" на дивидендных новостях "Мобильных телесистем".

Отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, принято решение для некоторых компаний уменьшать объемы продаж валютной выручки на сумму погашения долгов перед российскими банками. Список таких компаний, к которым уже применяется либерализация продажи валютной выручки, министр не назвал. Официальной информации на этот счет Банк России не публиковал. Как известно, еще 29 апреля ЦБ озвучил инициативы снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80% до 50%, обнулить требование для несырьевых экспортеров, отменить требование продажи валютной выручки в валютах дружественных стран. Однако эти инициативы пока не реализованы.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на рынке акций РФ в среду сохранялись "бычьи" настроения на фоне некоторой передышки в санкционной риторике в адрес РФ: в ЕС наблюдаются расхождения мнений по принятию 6-го пакета санкций, который затрагивает отечественную нефть, а в США отмечают, что законы не позволяют конфискацию активов Банка России. Из позитивного также можно выделить разрешение Минфина о сохранении программ депозитарных расписок 15 компаниям из 19, которые в большинстве своем будут перенесены в другие юрисдикции.

В лидерах роста выступил сектор телекоммуникаций благодаря взлетевшим акциям МТС. Акции "Ростелекома" также выросли при поддержке решения совета директоров о выплате дивидендов в размере 4,56 руб. на акцию, а также известий, что компания откладывает сделку по продаже актива в Армении. Рост бумаг "Сургутнефтегаза" и "Газпрома" подогревался приближающимися заседаниями совета директоров по тематике дивидендов. Подорожали бумаги "Самолета" и ГК "ПИК" после заявлений правительства РФ о расширении суммы возможной ипотеки до 30 млн рублей.

В четверг потенциал для роста рынка акций может сохраниться, если опираться на техническую картину. При этом явных новых фундаментальных факторов к снижению не наблюдается. Выход индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов является вполне вероятным, полагает Жильников.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин среди причин роста рынка акций в среду назвал дивидендный сезон, приостановку укрепления рубля, высокий уровень цен на нефть, а также неспособность ЕС прийти к компромиссу по очередному пакету антироссийских санкций, в который предлагается включить пункт об ограничении российского нефтяного экспорта.

На другой чаше весов оказались сообщения МИД РФ о том, что Украина фактически вышла из переговоров по деэскалации. Стоит также учесть технический фактор - вблизи уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи располагается зона сопротивления. После четырех сессий подъема подряд перед попыткой штурма круглой отметки вероятна небольшая нисходящая коррекция.

Во внешних настроениях усилилась осторожность после выступления накануне главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он подчеркнул, что регулятор готов принимать более агрессивные решения для снижения инфляции, в том числе в отношении процентных ставок. В то же время макростатистика в среду не принесла негатива - данные по темпам розничной инфляции в еврозоне за апрель вышли чуть ниже ожиданий, сведения по строительному сектору в США за минувший месяц оказались близки к прогнозам. Также можно отметить планы КНР отменить с 1 июня локдауны во многих городах, включая 25-миллионный Шанхай.

В четверг ожидается разнонаправленная динамика на российском рынке. Выйдет публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, также инвесторы обратят внимание на недельный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Индекс МосБиржи 19 мая будет формироваться в пределах 2375-2505 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), к вечеру ушла в "минус" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,1-1,3%) и падают Штаты (индексы теряют 2,3-3% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером цены также возобновили снижение, продолжая сдавать позиции на фоне перспектив увеличения поставок топлива из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $109,71 за баррель (-2% и -2% во вторник), июньская цена WTI - $110,26 за баррель (-1,9% и -1,6% накануне).

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории. Она ожидает, что после этого решения Вашингтон начнет движение "в сторону полной отмены незаконных санкций, которые оказывают влияние на весь наш народ".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей (до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет) при прогнозах роста на 1,4-2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей - до 11,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+36,5%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+7,5% и +13% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+7,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,7%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+5,6%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+5%).

Акционеры Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,8% АДР) одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний обыкновенных акций группы на биржах, сообщила накануне компания. Qiwi собирается финансировать buyback из нераспределенной прибыли. Ранее сообщалось, что в рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций.

Программа обратного выкупа акций запускается с целью поддержать котировки ценных бумаг, вернув дополнительную стоимость акционерам, отмечала ранее группа. Выкупленные акции могут быть использованы в качестве платы в потенциальных сделках слияния и поглощения, а также для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников группы. После восстановления стоимости акций выкупленные ценные бумаги могут быть возвращены на рынок.

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-9,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-6,8% и -5,7% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,8%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7%).

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций удовлетворила заявление "Мечела" (MOEX: MTLR) о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ, сообщила компания. ADR на обыкновенные акции "Мечела" (-2,6% и +0,4% "префы") обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (1 ADR равна 2 акциям). Также в Нью-Йорке размещены привилегированные акции компании - ADS (одна ADS равна 1/2 привилегированной акции).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,16 млрд рублей (из них 13,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,07 млрд рублей на акции "МТС").