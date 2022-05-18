Цены евробондов РФ заметно упали в среду на опасениях непродления США лицензии, позволяющей обслуживать долг России

Москва. 18 мая. Котировки российских еврооблигаций заметно упали в среду на фоне опасений непродления Соединенными Штатами лицензии, позволяющей обслуживать суверенный долг России после 25 мая, а также общемирового снижения "аппетита к риску" на заявлениях главы ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене благодаря спросу участников рынка на "защитные" финансовые инструменты в условиях нестабильности, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за день на 21,2% - до 18,66% от номинала (их доходность выросла на 5,78 процентного пункта - до 28,26% годовых). Бумаги с погашением в 2043 году подешевели на 30,8% - до 17,71% от номинала (их доходность выросла на 9,78 процентного пункта - до 33,3% годовых), с погашением в 2042 году - на 31,4%, до 18,19% от номинала (их доходность выросла на 9,14 процентного пункта, до 31,3% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за день на 32,2% - до 16,68% от номинала (их доходность выросла на 15,8 процентного пункта - до 65,68% годовых), с погашением в 2027 году - на 37,7%, до 16% от номинала (их доходность выросла на 15,1 процентного пункта, до 53,8% годовых), с погашением в 2029 году - на 24,5%, до 12,47% от номинала (их доходность выросла на 8,6 процентного пункта - до 51,4% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 31,8%, подешевев до 23,2% от номинала (его доходность выросла на 50,4 процентного пункта - до 161,1% годовых). Еврооблигации с погашением в 2030 году снизились в цене за день на 30,2%, подешевев до 23,07% от номинала (их доходность выросла на 69,8 процентного пункта - до 174,5% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российские еврооблигации отреагировали резким падением как на сообщения о том, что Соединенные Штаты вероятнее всего перекроют России возможность обслуживания суверенного долга в валюте, несмотря на то, что сама Российская Федерация имеет финансовые средства в достаточном объеме и готова к проведению платежей, так и на общемировое снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после "ястребиных" заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла.

США, вероятнее всего, не продлят лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Джанет Йеллен. "Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Бонне. Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. При этом 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

Впрочем, один из источников Bloomberg говорит, что окончательное решение не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

Вместе с тем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. "Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что (...) для нас будет закрыта западная инфраструктура. 25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. (...) 26-го скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", - сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

Несмотря на то, что лицензия OFAC была выпущена почти сразу после введения жестких санкций, потенциальный дефолт по суверенному долгу РФ активно обсуждается уже с начала апреля. Тогда США заблокировали России возможность платить по долларовым обязательствам из замороженных внешних резервов, заявив, что Россия должна использовать для выплат имеющуюся у нее валюту или оказаться в состоянии дефолта. На фоне этого запрета Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, перечислив их НРД. Международные рейтинговые агентства в ответ заявили, что выплаты в рублях будут означать для России дефолт. Однако до момента истечения 30-дневного льготного периода Минфин РФ решил осуществить выплаты в долларах, отодвинув тем самым угрозу дефолта.

Кроме того, комитет Госдумы по финансовому рынку в среду одобрил правительственный законопроект, который позволяет упростить эмиссию облигаций с обеспечением, стоимость которых указана в иностранной валюте, для российских организаций. Документ был внесен в парламент в конце марта. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 24 мая. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, законопроект, по сути, переносит возможности и функционал иностранного финансового рынка на российскую территорию.

"До последнего времени, до введения тех самых вражеских, не недружественных, а я бы сказал, вражеских действий, по отношению к нашей экономике со стороны западных государств, российские компании, те, которые являются экспортерами и имеют выручку в иностранной валюте, в рамках планирования своей финансово-хозяйственной деятельности привлекали кредиты и размещали облигации, номинированные в иностранной валюте. Для этого требовалось создание специального проектного общества (SPV - ИФ), которое регистрировалось в иностранных юрисдикциях в связи с запретом на создание такого рода структур внутри РФ", - сказал Моисеев на заседании комитета в среду.

В свою очередь глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл накануне заявил, что американский ЦБ имеет все необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме. "Нам нужно видеть, что темпы инфляции снижаются убедительным образом, - сказал Пауэлл. - Пока мы этого не увидим, мы продолжим действовать". При этом он выразил надежду, что ФРС сможет поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессию в экономике страны.