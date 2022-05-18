Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- протоколы заседания ЕЦБ (14:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- продажи жилья на вторичном рынке США в апреле (17:00 МСК);

- советы директоров "Россетей" Центра и Приволжья рассмотрят вопрос дивидендов за 2021г.

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