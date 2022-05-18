BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $76,8

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целью $76,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: $72, потенциальная доходность: 6,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Андрей Мамонтов указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Доля производства памяти NAND в компании составляет около 75%, ориентирована на рынок ЦОД. Ожидается среднегодовой темп роста 26% на ближайшие четыре года, что обусловлено ростом рынка объема данных. Micron остается пятым по величине игроком на рынке NAND с долей рынка 10,2%.

- Доля производства памяти DRAM в компании составляет около 25%. Среднегодовой рост спроса на DRAM с разбивкой по каждому конечному рынку составляет 18,8% до 2025г.

- По итогам финансового 2022г прогнозируется рост выручки до $33,69 млрд (+21,5% г/г), в 2023г - $40,7 млрд (+20,8% г/г).

- К концу финансового 2022г EPS прогнозируется на уровне $9,6 (+58,7% г/г). В 2023г ожидается рост на 31,9% г/г.

- Дополнительным позитивным фактором является дешевая оценка по мультипликаторам. Форвардные P/E=7,3, EV/EBITDA=4 при высоком значении EBITDA Margin=55% во II квартале 2022г. К концу финансового года прогнозируется 57%.

На взгляд Мамонтова, ключевым риском является продолжение коррекции на широком рынке.

Micron Technology - разработчик и производитель памяти и устройств хранения данных. Компания работает на таких рынках как облачные сервера, смартфоны, мобильные устройства, твердотельные накопители, дискретные продукты хранения данных в виде компонентов и пластин, автомобили.

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