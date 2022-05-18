"Финам" присвоил акциям НЛМК рекомендацию "на уровне рынка"

"Финам" присвоил акциям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рекомендацию "на уровне рынка", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в настоящее время ни "НЛМК", ни ее основной владелец Владимир Лисин, контролирующий 79,3% акций, не попали под прямые санкции, чего, конечно, нельзя полностью исключить в будущем. От введения четвертого пакета санкций ЕС номенклатура экспортной продукции группы "НЛМК" пострадала минимально.

"Благодаря удачной конфигурации производственных активов у "НЛМК" есть хорошие шансы сохранить структуру своего экспорта, в то время как на внутренний рынок РФ и СНГ приходится только чуть более 40% продаж компании, - указывают стратеги "Финама". - Кроме того, группа "НЛМК" в высокой степени обеспечена собственными ресурсами и меньше зависит от цен на сырье. Компания показала сильные результаты по итогам прошлого года. Производство стали увеличилось в годовом выражении на 10% до 17,4 млн тонн. Годовая чистая прибыль увеличилась в 4,1 раза и составила $5 млрд. У "НЛМК" сохраняется чрезвычайно низкая долговая нагрузка".

Аналитики подчеркивают, что на бизнесе компании негативно решение менеджмента не публиковать отчетность за I квартал 2022г "в связи с отсутствием у существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании". Одновременно было объявлено, что совету директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021г, о которых уже было объявлено ранее, а также за I квартал 2022г.

"На недельном графике акций "НЛМК" уровень поддержки расположен чуть выше 140 руб. за акцию, уровень сопротивления находится в районе 185 руб. С учетом всех факторов мы присвоили акциям "НЛМК" рекомендацию "на уровне рынка", - отмечают эксперты "Финама".

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