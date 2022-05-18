Возможен подъем индекса Мосбиржи к 2500п в четверг - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 2500 пунктов в четверг, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Мы полагаем, что в четверг потенциал для роста российского рынка акций сохраняется, если основываться на техническую картину. При это явных новых фундаментальных факторов к снижению не наблюдается. Выход индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов является вполне вероятным", - пишет эксперт.

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