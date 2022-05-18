"Финам" снизил прогнозную цену паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $105

"Финам" понизил прогнозную стоимость паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $105 за штуку, что предполагает потенциал роста около 18,4% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для них была сохранена экспертами.

"Динамика цен на все драгметаллы в последний месяц оказалась слабой на фоне укрепляющегося индекса доллара и растущих доходностей на рынке гособлигаций. Негативно сказались на спросе и жесткие карантины в крупнейших городах Китая из-за чего там существенно снизились индексы деловой активности и сохранились проблемы с промышленными поставками. Однако после отмены карантинов спрос на промышленные и цветные металлы, как правило, растет. Также военный конфликт России и Украины может ускорить замену палладия платиной в катализаторах бензиновых автомобилей. Все это объясняет наши ожидания по восстановлению цен на платину в течение 2022 года", - пишет ведущий аналитик Александр Потавин.

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