Рубль днем развернулся вверх и умеренно дорожает к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к налоговому периоду мая

Москва. 18 мая. Доллар США и евро после укрепления на старте перешли к снижению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть, подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая и заявлений российских властей о готовности не допустить дефолта и перейти на рубли при обслуживании суверенного долга в случае отзыва Минфином США лицензии, которая позволяет делать это в долларах.

Курс доллара США составил 63,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,37 руб./EUR1, подешевев на 68,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,8 копейки - до 64,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро на дневных торгах после снижения при открытии сессии. Поддержку его котировкам оказывают рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая. Цены на нефть вновь оказывают заметное влияние на курсообразование рубля после того, как в марте было приостановлено действие бюджетного правила, согласно которому Минфин России осуществляет покупку валюты на внутреннем рынке, если цена сырья превышает установленный ориентир, и продает валюту, если она снижается за пределы указанного значения.

Кроме того, рубль позитивно отреагировал на заявление министра финансов России Антон Силуанова о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена.

"Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что (...) для нас будет закрыта западная инфраструктура. 25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. (...) 26-го скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", - сказал он, выступая на марафоне "Новое знание".

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, сообщило во вторник, что лицензия, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в долларах в условиях санкций, скорее всего, не будет продлена.

Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. Уже 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

Впрочем, один из источников Bloomberg говорит, что окончательное решение не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

Отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%, сообщил также Силуанов. По его словам, сейчас, по мере стабилизации ситуации в российской экономике, появилась возможность снимать ограничения, которые были введены как меры экстренного реагирования.

"Сейчас происходит определенная либерализация продажи валютной выручки. Мы (сразу после введения жестких санкций против РФ из-за конфликта на Украине в конце февраля - начале марта - ИФ) вернулись к продаже валютной выручки, помните, там 80%. Сейчас приняли решение о том, чтобы уменьшать эти продажи на сумму погашения долгов перед российскими банками. Мы для отдельных компаний (у нас есть инструмент) даже устанавливаем более низкие уровни этой продажи", - сказал Силуанов.

Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года N79. В марте был опубликован другой президентский указ, допускающий возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей. О том, что какие-то компании пользуются этими послаблениями, ранее не публично не сообщалось.

Норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку, ЦБ ранее предложил снизить с 80% до 50%. Пока это предложение, озвученное в конце апреля, не реализовано.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2022 г. на уровне 76,7 руб./$, в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб. По словам представителя ведомства, Минэкономразвития в свой прогноз по курсу рубля закладывает ослабление ограничений в отношении валютной выручки экспортеров.

"Исходим из того, что второй квартал 2022 года - пик укрепления рубля. По мере снижения цен на нефть и другие сырьевые товары будет сокращаться профицит счета текущих операций. Импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Мы исходим из того, что неизбежно ослабление ограничений, существующих по выручке валютной, ну и конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса. В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель министерства в среду.

"Нельзя не отметить продолжающееся сужение торгового диапазона пары "доллар-рубль" с признаками стабилизации. Это не только говорит о замедлении темпов роста нашей валюты, но и может предвещать солидный отскок доллара, который только и ждет подходящего момента, чтобы вернуться в район отметки 70 руб. и максимально сопротивляется давлению в сторону уровня 60 руб. На международной арене доллар выходит из оборонительной позиции по мере угасания спроса на риск, что, как минимум, может предотвратить уход котировок под 63 руб. в ближайшей перспективе. Однако учитывая изолированность рубля от внешнего мира, по-прежнему нельзя исключать прокола отметки 61 руб., но без подтверждения прорыва и с последующим отскоком", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчера рубль торговался преимущественно в диапазоне 63-64 за доллар, завершив день почти без изменений у отметки 63,6. На глобальном рынке доллар продолжил дешеветь и евро превысил важный уровень $1,05: рискованные активы смогли частично восстановиться после недавней волны рискофобии и перепроданности. В среду с утра рубль оставался стабильным около 63,7 за доллар, т.к. вблизи этих уровней спрос и предложение валюты, похоже, сбалансированы. Поэтому сегодня и, возможно, завтра рубль останется в пределах 63-64 за доллар. Тем не менее к концу этой недели или в начале следующей мы ожидаем укрепления рубля до 60 за доллар, т.к. экспортеры будут активнее продавать валюту - 25 мая им предстоит уплатить НДПИ на 600 млрд рублей", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Цены на нефть ускорили рост в среду на ожиданиях восстановления спроса на топливо в Китае по мере ослабления жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в среду составляет $114 за баррель, что на 1,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $115,31 за баррель, что на 2,59% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 2%, WTI - на 1,6%.

Рынок внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. Как сообщалось, власти начали ослаблять действие ограничительных мер в ряде регионов, включая крупнейший в стране город Шанхай, где на протяжении трех дней подряд не фиксируется новых случаев заболевания COVID-19 вне карантинных зон.

Также в центре внимания находятся новости о том, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы. В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. (SPB: CVX) получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать ее из страны.

Кроме того, трейдеры ждут официальных данных об изменении запасов энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, увеличились на 1,38 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 1,33 млн баррелей.

Продолжение поставок российской нефти в Европу в случае согласования странами "семерки" дополнительных пошлин на нее будет зависеть от экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать сообщения о том, что США на встрече министров финансов стран "Большой семерки" планируют предложить вместо прямого эмбарго на российскую нефть введение дополнительных пошлин на нее. У представителя Кремля поинтересовались, будет ли Россия готова в этом случае продолжать поставки в Европу.

"Это - вопрос экономической целесообразности", - ответил Песков. "Покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники", - добавил он.

США обсуждают с Евросоюзом способы ограничить рост цен на энергоресурсы на мировом рынке, который, как ожидается, будет вызван европейским эмбарго на импорт российской нефти, ранее сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Минфине. Одним из рассматриваемых способов является введение пошлин на импорт энергоресурсов из РФ, отмечают источники.

По их словам, США предлагает ЕС рассмотреть и такой возможный механизм сдерживания цен, как создание картеля покупателей, которое лишило бы Россию возможности пользоваться преимуществами роста рынка и позволило бы удерживать стабильные цены на нефть для покупателей из Европы и других регионов.

Штаты заинтересованы в принятии мер, способных как можно быстрее сократить доходы России от продажи энергоресурсов, и поэтому пошлины могут появиться еще до введения эмбарго на импорт российской нефти, которое многие страны ЕС планируют до конца текущего года, отмечают источники.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц, которая поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 14,47% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 14,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 14,18% годовых. Ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 14,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 13 б.п. - до 14,33% годовых.