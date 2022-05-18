Рубль может продолжить укрепление в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Рубль может продолжить укрепление к доллару и евро в ближайшее время, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Рубль в среду возобновил укрепление против доллара и евро. Комментарии главы Минфина РФ о том, что отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%, позволяют предположить, что по каким-то причинам действенная мера - сократить долю продаж для всех экспортеров - не может быть пока реализована. В обозримом будущем спекулянты могут выбрать тактическую стратегию покупки российской валюты, дополнительно подталкивая курсы пар USD/RUB и EUR/RUB к продолжению нисходящей динамики", - пишет эксперт.

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