Решение о выплате дивидендов среднесрочно может поддержать цену акций Ростелекома - BCS Express

Решение о выплате дивидендов может поддержать котировки акций "Ростелекома" в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Рекомендация совета директоров "Ростелекома" о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию оказалась ниже отмеченных ранее менеджментом 6 руб. на акцию и прописанного в дивидендной политике компании минимума - 5 руб. на акцию. В то же время участники рынка закладывали в котировки возможность отказа от выплат или их перенос, поэтому после выхода рекомендации цена акций эмитента растет в цене, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Сокращение дивидендов, вероятно, обусловлено макроэкономической неопределенностью, а также возможными проблемами с поставками зарубежного оборудования. Решение о выплате дивидендов может поддержать бумаги в среднесрочной перспективе".

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