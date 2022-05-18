Возможен рост индексов Мосбиржи и РТС до конца торгов в среду - "Велес Капитал"

Возможно сохранение позитивной динамики индексов Мосбиржи и РТС до конца торговой сессии в среду, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские индексы Мосбиржи и РТС продолжали в среду повышение на фоне нейтрального санкционного фона и дивидендных историй. До конца дня при прочих равных позитивная динамика индексов РФ, скорее всего, сохранится, но ускорить повышение уже мешают ближайшие сопротивления на уровнях 2505 и 1255 пунктов соответственно", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.