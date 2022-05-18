ИСПРАВЛЕНО: "Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $302

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Eli Lilly and Co. до $302 за штуку, понизив при этом рекомендацию до "держать", поскольку позитивные ожидания по компании, на взгляд экспертов, уже отражены в текущих котировках бумаг, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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