Акции Walmart могут торговаться "хуже рынка" в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Акции Walmart Inc. могут торговаться "хуже рынка" в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы оцениваем отчетность Walmart за первый квартал 2023 финансового года (закончившийся 30 апреля 2022 года,) и прогноз менеджмента на 2023 год как негативные и полагаем, что акции ритейлера даже с учетом снижения котировок на 11% во вторник могут выглядеть "хуже рынка" в ближайшее время", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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