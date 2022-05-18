"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Walmart Inc. ввиду широкого географического присутствия и стратегии "ежедневно низких цен", которая поможет ритейлеру сохранить покупателей в ситуации высокой инфляции, говорится в материале инвесткомпании.

"Walmart отчитался о росте выручки в 1К22, который однако не "перетек" в укрепление чистой прибыли. Квартальная выручка в $141,569 млрд (+2,4% г/г) превзошла рыночные ожидания в $138,803 млрд, а скорр. EPS вышла на уровне $1,30 (-23% г/г), снизившись больше ожидаемых $1,48. Чистая прибыль сократилась на 24,8% г/г до $2,05 млрд. Из-за сильного роста выручки и сокращения чистой прибыли в I кв. компания повысила ожидания по росту продаж до конца года с 3% г/г до 4% г/г, но понизила ожидания по EPS", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

"Мы сохраняем позитивное видение по акциям Walmart ввиду широкого географического присутствия и стратегии "ежедневно низких цен", которая поможет ритейлеру сохранить покупателей в ситуации высокой инфляции, однако планируем пересмотреть рекомендацию ввиду обновления менеджментом прогнозов по росту выручки и чистой прибыли", - резюмирует эксперт "Финама".

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