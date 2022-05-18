"Велес Капитал" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целью 89,2 руб. за штуку с учетом "туманных перспектив и возросших рисков", говорится в материале инвесткомпании.

"АЛРОСА" в начале апреля попала под санкции США, что поставило под угрозу продажи компании в среднесрочной перспективе. На этом фоне возобновились разговоры о закупках алмазом в Гохран. Государственная поддержка является значимым преимуществом "АЛРОСА", однако ее обсуждение выступает косвенным свидетельством наличия вполне серьезных рисков. Согласно нашим расчетам, свободный денежный поток по итогам 2022г составит минимальные за последние годы 26 млрд руб., в связи с чем компания откажется от дивидендов, чтобы повысить уровень ликвидности", - пишет аналитик Василий Данилов.

Эксперт считает, что внутри 2023г выплаты акционерам могут возобновиться и составят 9,9 руб. на акцию, что обеспечит умеренную доходность на уровне 11,9%.

"Мировой рынок алмазов не имеет возможности отказаться от 35 млн карат российских алмазов, поэтому на долгосрочном горизонте "АЛРОСА" имеет неплохой инвестиционный профиль. Однако в текущем году ситуация может развиваться не по самому благоприятному для компании сценарию. С учетом туманных перспектив и возросших рисков мы устанавливаем рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 89,2 руб.", - указывает Данилов.

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