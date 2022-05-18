"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cisco Systems с целью $54

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cisco Systems Inc. с целью $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $48, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Cisco представит финансовый отчет в среду, 18 мая, после закрытия рынка. Аналитики ожидают роста выручки до $13,34 млрд и прибыли на акцию $0,8627. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки, где просматривается отскок. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $48 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,35", - указывают аналитики инвесткомпании.

Cisco - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий.

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