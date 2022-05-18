"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 451,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 451,2 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 364,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что российский нефтегазовый сектор продолжает выглядеть устойчивее большинства отраслей. Повышенные цены на нефть, возможность переориентации части объемов на Восток и отсутствие прямых санкций со стороны ключевых потребителей позволяют некоторым компаниям выглядеть перспективно даже в текущих условиях. Фаворитом аналитиков "Финама" является "Роснефть" за счет минимального объема перебоев с поставками и сохраняющихся перспектив развития.

"С технической точки зрения после сильного снижения акции формируют восходящий тренд. Рекомендуем открывать позиции от текущего уровня с целью 451,2 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 364,8 руб. риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают стратеги инвесткомпании.

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность "Роснефти" охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию. Порядка 93% выручки компания получает от продажи нефти и нефтепродуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.