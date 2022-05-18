Снижение ненефтегазовых доходов бюджета РФ свидетельствует о начале спада экономической активности - Альфа-банк

Снижение ненефтегазовых доходов бюджета РФ указывает на начало спада экономической активности, отмечается в комментарии Альфа-банка.

"По сообщению Минфина, ненефтегазовые доходы бюджета снизились на 18% г/г в апреле. Снижение вызвано внутренним НДС (он упал на 54% г/г) и налоговыми поступлениями от импорта - они снизились на 38% г/г. Между тем нефтегазовые доходы выросли на 103% г/г, однако этот источник доходов является хрупким из-за возможного эмбарго со стороны западных экономик и дисконта Urals к Brent. В условиях снижения ненефтегазовых доходов и роста бюджетных расходов (+31% г/г) дефицит бюджета в апреле составил 262 млрд руб. Таким образом, мы считаем, что доходная часть бюджета указывает на то, что в экономике начинается снижение экономической активности", - пишет главный экономист банка Наталия Орлова.

Также эксперт обращает внимание на то, что, по данным Минэкономразвития, российская экономика снизится на 7,8%, а не на 8,8%, как ожидалось первоначально. Этот прогноз соответствует мнению аналитиков банка о том, что из-за сильной цифры роста за 1К22 и лишь постепенного замедления экономической активности в апреле, очень вероятно, что в этом году снижение ВВП будет менее глубоким, чем можно было ожидать первоначально.

"Мы также не исключаем, что несмотря на несколько менее глубокий в сравнении с ожиданиями спад в 2022г, прогноз на 2023г по-прежнему будет ухудшаться", - прогнозирует Орлова.

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