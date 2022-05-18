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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4070-4120п - "Фридом Финанс"
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18 мая 2022 года 13:11
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4070-4120п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4070-4120 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 остается выше уровня поддержки 3860 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, а MACD, возможно, дает сигнал к началу восходящей динамики. Данные факторы могут означать продолжение роста в предстоящую торговую сессию", - отмечают эксперты. Также они обращают внимание на то, что накануне S&P 500 почти на 4% превысил минимум закрытия с начала года, который был установлен в прошлый четверг. Одним из факторов поддержки восходящего тренда стали ожидания, связанные со снятием локдауна в Китае. Шанхай три дня подряд не сообщал о новых случаях заражения COVID-19 за пределами карантинных зон. Это дает основания рассчитывать на восстановление объемов производства крупнейших компаний к уровням начала года. Гонконг планирует на этой неделе смягчить карантинные ограничения. Япония намерена до конца мая открыть въезд небольшим группам туристов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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