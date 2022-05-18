S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4070-4120п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4070-4120 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается выше уровня поддержки 3860 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему близок к зоне перепроданности, а MACD, возможно, дает сигнал к началу восходящей динамики. Данные факторы могут означать продолжение роста в предстоящую торговую сессию", - отмечают эксперты.

Также они обращают внимание на то, что накануне S&P 500 почти на 4% превысил минимум закрытия с начала года, который был установлен в прошлый четверг. Одним из факторов поддержки восходящего тренда стали ожидания, связанные со снятием локдауна в Китае. Шанхай три дня подряд не сообщал о новых случаях заражения COVID-19 за пределами карантинных зон. Это дает основания рассчитывать на восстановление объемов производства крупнейших компаний к уровням начала года. Гонконг планирует на этой неделе смягчить карантинные ограничения. Япония намерена до конца мая открыть въезд небольшим группам туристов.

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