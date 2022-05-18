"Фридом Финанс" открыл торговую идею: покупать акции Tesla с целью $865

"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции Tesla Inc. с целью $865 за штуку" с краткосрочным горизонтом. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $640, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Полагаем, что в краткосрочной перспективе Tesla привлекательна для вложений, так как ее финансовые результаты по итогам текущего квартала с высокой вероятностью превзойдут ожидания аналитиков, что в совокупности с техническими факторами может положительно отразиться на котировках", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

Они указывают на ключевые аргументы в пользу идеи:

- Наличие сильной бизнес-модели, позволяющей показывать высокую операционную маржинальность.

- Ожидание нового рекорда прибыли за квартал за счет повышения цен реализации.

- Наступление привлекательного с точки зрения технического анализа момента для формирования краткосрочной позиции.

Tesla Inc. занимается проектированием, разработкой, производством и продажей электромобилей, а также систем производства и хранения энергии. Это крупнейший в мире по объему выпуска электромобилей и рыночной капитализации ($727 млрд) автопроизводитель. Компания также активно занимается разработкой прочих продуктов в области роботостроения.

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