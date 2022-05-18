Смягчение ограничений ЦБ вряд ли быстро остановит парадоксальное укрепление рубля - "Финам"

Смягчение ограничений ЦБ РФ вряд ли быстро остановит парадоксальное укрепление рубля, полагает аналитик "Финама" Андрей Маслов.

"Центральный банк обращает внимание на профицит текущего счета платежного баланса, который может быть основной причиной укрепления российской валюты. Подробных цифр российский регулятор теперь не публикует, однако некоторые тенденции все же выделить можно. Так, по всей видимости, пока российский бизнес в основном использует накопленные запасы на складах, а не переориентировался на азиатские рынки, а параллельный импорт страдает от высокой разницы в обмене валюты между биржевыми котировками и реальным курсом", - отмечает эксперт.

Также Маслов считает, что заявление ЦБ об увеличении суммы трансграничных переводов для резидентов и граждан "дружественных стран" за рубеж с $10 тыс. до $50 тыс. вряд ли сломит тренд на укрепление рубля. Ослабить российскую валюту может, скорее, снижение нормы по продаже экспортной выручки для компаний. В целом ЦБ понимает "нездоровое" укрепление рубля и постепенно ослабляет ограничительные меры, но будет ли этого достаточно, пока неясно, считает аналитик.

"В целом российская валюта "укрепляется" во многом из-за ограничения на вывод средств из России и недопуска нерезидентов к торгам. Вероятно, что ЦБ РФ будет продолжать ослаблять меры, чтобы удержать курс рубля. Стоит отметить, что увеличение суммы переводов за рубеж физических лиц недостаточно для существенного ослабления рубля, поэтому, скорее всего, российская валюта приостановит укрепление в случае снижения нормы по продаже экспортной выручки для компаний. Однако стабилизации курса быстро достичь не получится, а ЦБ "отвечает" на укрепление рубля с некоторым опозданием", - указывает Маслов.

По мнению эксперта инвесткомпании, ЦБ хорошо понимает нездоровые тенденции в рубле, поэтому постепенно ослабляет ограничения его конвертируемости, увеличивает лимиты на внешние платежи для физлиц. Видимо, скоро дело дойдет и до снижения (отмены) нормы продаж экспортной выручки.

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