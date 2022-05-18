Цена нефти, вероятно, останется выше $110/барр. по итогам торгов в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent, вероятно, останется выше уровня в $110 за баррель по итогам торговой сессии в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку нефтяным ценам оказывает публикация недельных данных по запасам от Американского института нефти (API). Так, за неделю запасы нефти в США снизились на 2,44 млн барр., в то время как ожидался их рост на 1,53 млн барр. Традиционно в среду будут опубликованы уже официальные данные по запасам от Минэнерго США. Подтверждение снижения запасов за неделю поддержит котировки нефти, в связи с чем фьючерсы на нефть марки Brent могут вновь закончить торги выше $110 за баррель", - отмечают эксперты.

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