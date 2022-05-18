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18 мая 2022 года 12:01
Цена нефти, вероятно, останется выше $110/барр. по итогам торгов в среду - Банк "Санкт-Петербург"
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent, вероятно, останется выше уровня в $110 за баррель по итогам торговой сессии в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Поддержку нефтяным ценам оказывает публикация недельных данных по запасам от Американского института нефти (API). Так, за неделю запасы нефти в США снизились на 2,44 млн барр., в то время как ожидался их рост на 1,53 млн барр. Традиционно в среду будут опубликованы уже официальные данные по запасам от Минэнерго США. Подтверждение снижения запасов за неделю поддержит котировки нефти, в связи с чем фьючерсы на нефть марки Brent могут вновь закончить торги выше $110 за баррель", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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