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18 мая 2022 года 11:42

Рынок акций РФ поднялся к 2480п по индексу Мосбиржи, лидируют МТС и "Система" на новостях о дивидендах

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост на фоне сохраняющейся благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и временного затишья в антироссийской санкционной риторике Запада; индекс Мосбиржи поднялся в район 2480 пунктов во главе с бумагами "Мобильных телесистем" и акций ее крупнейшего акционера АФК "Система" на новостях о дивидендах МТС.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2478,56 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1225,27 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 14,2%.

Доллар подрос до 63,68 рубля (+0,08 рубля).

Акции "МТС" выстрелили до 248,45 рубля (+14,2%), максимум сделок составил 282,9 рубля (+30,1%). "Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по акциям МТС с 10:18 МСК из-за их роста более чем на 20%, сообщила биржа.

Совет директоров "МТС" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания накануне вечером. Совокупный объем дивидендов по итогам года может составить 66,33 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля.

Также подорожали акции АФК "Система" (+10%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+8,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+7,9%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,7%), "Московской биржи" (+3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,8%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая утвердит повестку дня годового собрания акционеров и решений, связанных с ним, в том числе рекомендаций о размере, форме и порядке выплаты дивидендов, сообщила ранее компания.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что в среду рынок акций РФ продолжит подъем, индекс МосБиржи может протестировать отметку 2500 пунктов, а лучше рынка будет выглядеть нефтегазовый сектор.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть возобновили рост после снижения накануне, настроения на мировых фондовых площадках смешанные. В США с 25 мая намерены заблокировать возможность России обслуживать долларовый госдолг, тем самым провоцируя искусственный дефолт.

Глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления придерживался жесткого тона в отношении необходимости борьбы с инфляцией, что, однако, не помешало коррекционному росту перепроданных фондовых площадок.

Нефть накануне обновила максимумы с конца марта, после чего инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. В ЕС так и не договорились о нефтяном эмбарго против РФ, но в среду намерены обсудить план по отказу от всех российских энергоносителей к 2027 году. В США при этом допустили снятие санкций с Венесуэлы в случае сотрудничества власти и ее переговоров с оппозицией, что может привести к поступлению новых объемом нефти на мировой рынок. В США американский институт нефти сообщил о сокращении запасов нефти на прошлой неделе, что поддержало цены. Вечером на рынке ждут выхода отчета Минэнерго США.

Рынок акций РФ в среду сосредоточен на дивидендных историях: возможность выплат за 2021 год рассмотрят в "Сургутнефтегазе" и "Газпром нефти", а в МТС уже объявили о выплате дивидендов, отмечает Кожухова.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что поддержку рисковым активам оказала макроэкономическая статистика - покупкам способствовали предварительные данные по ВВП еврозоны и цифры по розничным продажам в США, которые оказались лучше ожиданий. Плюс к этому выступление представителей ЕЦБ и ФРС не преподнесли рынкам неприятных сюрпризов. В частности, глава американского регулятора Пауэлл ожидает, что на двух ближайших заседаниях ставка будет поднята на 50 б.п., притом что рынки опасаются перехода ФРС к более активным действиям и подъему ключевой ставки сразу на 75 б.п.

Сдерживать рост российских акций в среду будет коррекция в ценах на нефть, прошедшая накануне вечером. При этом закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов является первым сигналом к продолжению восстановления рынка, целью которого выступает район 2600 пунктов. Для подтверждения данного сценария индексу МосБиржи необходимо выйти выше отметки 2500 пунктов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,3-2,8% во главе с Nasdaq благодаря позитивным статданным, показавшим, что экономика США остается устойчивой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава Федрезерва Пауэлл заявил в ходе мероприятия Future of Everything Festival, организованного The Wall Street Journal, что американский ЦБ имеет необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме.

При этом председатель ФРС выразил надежду, что Центробанк может поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессии в экономике США.

Статданные, опубликованные во вторник, показали немного более слабое (+0,9%), чем ожидалось (+1%), увеличение розничных продаж в США в апреле к уровню марта. При этом данные за март были пересмотрены с существенным повышением: розничные продажи подскочили на 1,4%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

Темпы роста промпроизводства в США в апреле превысили прогноз рынка более чем вдвое. Оно увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,5%.

В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

ВВП Японии в I квартале снизился на 0,2% к IV кварталу, при прогнозах снижения на 0,4%. Скачок заболеваемости COVID-19 в минувшем квартале вынудил правительство Японии ввести новые карантинные меры, в том числе ограничения для ресторанов и ритейлеров, что негативно сказалось на общем уровне деловой активности в стране.

Объем промпроизводства в Японии в марте вырос по итогам второго месяца подряд - на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства экономики и торговли страны. Показатель совпал с ожиданиями экспертов Trading Economics. В феврале промпроизводство увеличилось более быстрыми темпами - на 2,9%.

На нефтяном рынке утром в среду цены возобновили рост после снижения накануне, вызванного перспективами увеличения поставок топлива из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $113,5 за баррель (+1,4% и -2% во вторник), июньская цена WTI - $114,39 за баррель (+1,8% и -1,6% накануне).

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. (SPB: CVX) получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать её из страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории. Она ожидает, что после этого решения Вашингтон начнёт движение "в сторону полной отмены незаконных санкций, которые оказывают влияние на весь наш народ".

Американский институт нефти (API) в ночь со вторника на среду сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 1,38 млн баррелей, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+8,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+7,3%, до 340 рублей), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,6%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+5,4%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+5,3%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+4,9%).

Акционеры Qiwi одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний обыкновенных акций группы на биржах, сообщила накануне компания. Qiwi собирается финансировать buyback из нераспределенной прибыли. Ранее сообщалось, что в рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций.

Программа обратного выкупа акций запускается с целью поддержать котировки ценных бумаг, вернув дополнительную стоимость акционерам, отмечала ранее группа. Выкупленные акции могут быть использованы в качестве платы в потенциальных сделках слияния и поглощения, а также для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников группы. После восстановления стоимости акций выкупленные ценные бумаги могут быть возвращены на рынок.

Подешевели бумаги ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-9,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-4,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-1,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 14,07 млрд рублей (из них 5,4 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,61 млрд рублей на бумаги "МТС" и 1,58 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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