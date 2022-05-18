Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне новых санкционных угроз

Москва. 18 мая. Доллар США и евро подрастают на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новых санкционных угроз, в частности, возможных планов Минфина США заблокировать России выплаты по долларовым обязательствам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,5-63,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,885 руб./$1 (+28,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 67,13 руб./EUR1 (+7,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,94 коп. к уровню закрытия 17 мая, до 65,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,22 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 76,56 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне новых санкционных угроз из-за российской военной спецоперации, проводимой на территории Украины. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, лицензия, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в долларах в условиях санкций, скорее всего, не будет продлена.

Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. Уже 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

ЕС изучит возможность использования подпавших под санкции активов физлиц РФ для финансирования восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения плана ЕС. "В рамках инициативы ЕС изучит возможность использования арестованных активов российских физических лиц, против которых введены санкции", - пишет агентство.

Оно напоминает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью нескольким европейским газетам, что Берлин готов рассмотреть возможность изъятия резервов российского Центробанка за рубежом и использования этих денег для финансирования реконструкции Украины.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2022 г. на уровне 76,7 руб./$, в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб.

Минэкономразвития в свой прогноз по курсу рубля закладывает ослабление ограничений в отношении валютной выручки экспортеров, сообщал представитель ведомства.

"Исходим из того, что второй квартал 2022 года - пик укрепления рубля. По мере снижения цен на нефть и другие сырьевые товары будет сокращаться профицит счета текущих операций. Импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Мы исходим из того, что неизбежно ослабление ограничений, существующих по выручке валютной, ну и конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса. В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель министерства.

Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост утром в среду после снижения накануне, вызванного перспективами увеличения поставок топлива из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в среду составляет $112,42 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,23 за баррель, что на 0,74% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. (SPB: CVX) получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать ее из страны.

Американский институт нефти (API) в ночь со вторника на среду сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 1,38 млн баррелей, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн баррелей.

США обсуждают с Евросоюзом способы ограничить рост цен на энергоресурсы на мировом рынке, который, как ожидается, будет вызван европейским эмбарго на импорт российской нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Минфине. Одним из рассматриваемых способов является введение пошлин на импорт энергоресурсов из РФ, отмечают источники.

По их словам, США предлагает ЕС рассмотреть и такой возможный механизм сдерживания цен, как создание картеля покупателей, которое лишило бы Россию возможности пользоваться преимуществами роста рынка и позволило бы удерживать стабильные цены на нефть для покупателей из Европы и других регионов.

Штаты заинтересованы в принятии мер, способных как можно быстрее сократить доходы России от продажи энергоресурсов, и поэтому пошлины могут появиться еще до введения эмбарго на импорт российской нефти, которое многие страны ЕС планируют до конца текущего года, отмечают источники.