Среднесрочные и длинные ОФЗ интересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Среднесрочные и длинные ОФЗ интересны для покупок в настоящее время на ожиданиях замедления инфляции и снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минэкономразвития во вторник представило обновленный макропрогноз, который предполагает инфляцию в 2002 году на уровне 17,5%, в 2023 году - 6,1%, в 2024 году - 4,0%. В апреле МИНЭК прогнозировал инфляцию в текущем году на более высоком уровне - 20,7%. На изменение прогноза повлияли последняя статистика по недельной инфляции, а также заметное укрепление курса рубля. Годовые темпы роста потребительских цен в конце апреля-начале мая достигли 17,8%. Если инфляция стабилизируется на этом уровне, то ЦБР может снизить ключевую ставку до 12-13% в июне-июле и до 10-12% до конца года. На ожиданиях замедления инфляции и снижения ключевой ставки среднесрочные и длинные ОФЗ смотрятся интересно для покупки. Ближайшей целью для ОФЗ срочностью более двух лет видим диапазон 10-10,2% годовых", - отмечает эксперт в комментарии.

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