Рубль, вероятно, будет торговаться около 63-64 руб./$1 в среду - Sber CIB

Рубль, вероятно, будет торговаться около уровней 63-64 руб./$1 в среду, сообщается в обзоре аналитиков Sber CIB.

"Рубль во вторник торговался в диапазоне 63-64 руб./$1. По нашему мнению, вблизи этих уровней спрос и предложение валюты сбалансированы, и рубль останется около них и в среду. Но к концу текущей недели или в начале следующей ожидаем укрепления рубля до 60 руб./$1. Экспортерам предстоит продать валюту для уплаты 25 мая налога на добычу полезных ископаемых в размере 600 млрд руб." - пишут эксперты в комментарии.

"Котировки нефти марки Brent в среду приблизились к $113,7 за баррель, но сейчас находятся вблизи отметки $112. В течение дня цена, вероятно, сможет снова протестировать утренний максимум. Не рассчитываем на еще большее ралли на рынке нефти, учитывая ослабление санкций США в отношении Венесуэлы, а также жесткие заявления Пауэлла", - указывают в инвестбанке.

Доходности на рынке ОФЗ во вторник выросли на 2-5 б.п., а в отдельных коротких выпусках - на 20-40 б.п. Вечером в среду выйдут данные по недельной инфляции, поэтому спрос со стороны участников рынка в течение торговой сессии может вырасти, полагают аналитики Sber CIB. Если инфляция составит около 0,1%, это будет воспринято рынком как позитивный сигнал и доходности снизятся.

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