Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря позитивным статданным, показавшим, что экономика США остается устойчивой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе мероприятия Future of Everything Festival, организованного The Wall Street Journal, что американский ЦБ имеет необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме. "Нам нужно видеть, что темпы инфляции снижаются убедительным образом, - сказал Пауэлл. - Пока мы этого не увидим, мы продолжим действовать". При этом председатель ФРС выразил надежду, что Центробанк может поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессии в экономике США.

Статданные, опубликованные во вторник, показали немного более слабое, чем ожидалось, увеличение розничных продаж в США в апреле. Показатель поднялся на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 1%. При этом данные за март были пересмотрены с существенным повышением: розничные продажи подскочили на 1,4%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее. Темпы роста промпроизводства в США в апреле превысили прогноз рынка более чем вдвое. Оно увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,5%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, в центре внимания статистика и комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно будущего ДКП. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,87%. Южнокорейский Kospi к 8:45 МСК прибавил всего 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,8%. Вместе с тем шанхайский Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

В свою очередь нефтяные котировки плавно подрастают в среду утром после снижения накануне, вызванного перспективами увеличения поставок топлива из Венесуэлы. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 мск в среду составила $111,95 за баррель, что на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 2%, до $111,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $112,88 за баррель, что на 0,43% больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса снизилась на 1,6%, до $112,40 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро. В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. (SPB: CVX) получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать ее из страны.

Тем временем Американский институт нефти (API) в ночь со вторника на среду сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн баррелей. Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 1,38 млн баррелей, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,046 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,882 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 мая вырос на 0,13% по отношению к понедельнику и составил 103,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 748,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+2,19%), "Газпромбанк БО-17" (+1,93%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+1,62%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-1,38%), "МТС-001P-12" (-0,68%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что компания "Хайтэк-Интеграция" 19 мая начнет размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения станет 50-й рабочий день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установила ставку 37-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 18,83% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 9,73% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 2-го купона субординированных облигаций серии СУБ-Т1-13 на уровне 17,75% годовых. Банк завершил размещение выпуска бессрочных субордов на 8,44 млрд рублей в марте 2022 года по ставке квартального купона 13% годовых. Ставки 2-6-го купонов будут рассчитываться по формуле: максимальное значение между ставкой 1-го купона (13%) и ключевой ставкой ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 3,75% годовых. Первый call-опцион по займу запланирован на май 2027 года, далее предусмотрена возможность досрочного погашения через каждые 20 купонов.

АО "Почта России" выкупило по оферте 4,843 млн облигаций серии БО-02 на 4,8 млрд рублей. Объем выпуска - 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 96,9% выпуска. "Почта России" завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 5 млрд руб. в мае 2016 года по ставке 10% годовых. Ставка текущего купона - 11,5% годовых.