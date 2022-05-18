Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи текущего уровня в среду утром - "Алго Капитал"

Наиболее вероятным сценарием в среду утром является переход индекса Мосбиржи к консолидации вблизи достигнутого во вторник уровня, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2400-2450 пунктов. В первой половине дня не исключены попытки продолжения игры на повышение локального рынка акций. Однако после его сильного двухдневного прироста дальнейший подъем может быть затруднен по техническим причинам. В целом же наиболее вероятным сценарием теперь видится переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации вблизи достигнутого во вторник уровня. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2380, 2350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2500 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Среди многочисленной иностранной статистики практическую значимость для локального рынка акций в среду могут иметь лишь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК), указывает Манжос в комментарии. Кроме того, отмечает он, российские фондовые индексы могут заметно реагировать на возможный выход важных внешнеполитических новостей.

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