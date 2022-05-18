Потенциал роста котировок нефти пока сохраняется - BCS Express

Потенциал роста котировок нефти марки Brent пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть снизились на новости о том, что США могут ослабить часть санкционных ограничений на нефтегазовый экспорт Венесуэлы. Выступление главы ФРС США, в котором он обозначил готовность активно повышать ставки, также не добавило оптимизма на рынки. Котировки нефти марки Brent не смогли преодолеть сопротивление $115 за баррель и остались в прежнем диапазоне. Тем не менее потенциал для роста сохраняется, поскольку смягчение антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США могут спровоцировать скачок спроса в ближайшие месяцы", - указывает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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