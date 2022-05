Рынок акций США вырос на сильных статданных во вторник. Фондовые рынки стран АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост утром в среду.

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря позитивным статданным, показавшим, что экономика США остается устойчивой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе мероприятия Future of Everything Festival, организованного The Wall Street Journal, что американский ЦБ имеет необходимые инструменты, а также решимость, чтобы ослабить инфляцию в США, находящуюся на 40-летнем максимуме.

"Нам нужно видеть, что темпы инфляции снижаются убедительным образом, - сказал Пауэлл. - Пока мы этого не увидим, мы продолжим действовать".

При этом председатель ФРС выразил надежду, что Центробанк может поднять ставку и справиться с инфляцией, не спровоцировав рецессии в экономике США.

Статданные, опубликованные во вторник, показали немного более слабое, чем ожидалось, увеличение розничных продаж в США в апреле. Показатель поднялся на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 1%. При этом данные за март были пересмотрены с существенным повышением: розничные продажи подскочили на 1,4%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

Темпы роста промпроизводства в США в апреле превысили прогноз рынка более чем вдвое. Оно увеличилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,5%.

Котировки акций технологических компаний, резко снизившиеся за последние время, стали лидерами роста во вторник. Стоимость бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 2,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 5,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,8%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 5,1%.

Акции Twitter (SPB: TWTR) Inc. подорожали по итогам торгов на 2,5%. Совет директоров компании единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Илона Маска о покупке за $44 млрд. В регулятивных документах, опубликованных Twitter во вторник, говорится, что компания "привержена закрытию сделки по согласованной цене и на согласованных условиях как можно быстрее".

Ранее Маск написал на своей странице в Twitter, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Стоимость акций Home Depot Inc. (SPB: HD) поднялась на 1,7% благодаря сильной отчетности ритейлера. Американская сеть магазинов товаров для дома в первом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль почти на 2% и повысила годовой прогноз.

Walmart Inc. (SPB: WMT), крупнейшая в США компания розничной торговли, сообщила о почти 25%-ном снижении ее чистой прибыли в первом квартале 2023 финансового года. Прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозов рынка. Акции Walmart подешевели на 11,4%.

Бумаги PayPal Holdings (SPB: PYPL) прибавили в цене 2,7%. Оператор платежной системы сообщил, что привлечет $3 млрд за счет размещения облигаций для погашения находящихся в обращении бондов.

Стоимость акций Caterpillar (SPB: CAT) Inc., объявившей о запуске программы обратного выкупа акций на сумму $15 млрд, поднялась на 2,9%.

Цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) выросла на 7,6% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета увеличила долю в банке.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 431,17 пункта (1,34%) и составил 32654,59 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 80,84 пункта (2,02%) - до 4088,85 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 321,73 пункта (2,76%) и составил 11984,52 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, в центре внимания статистика и комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно будущего ДКП.

ФРС "придется учитывать необходимость проведения более агрессивной политики", если инфляция, находящаяся на 40-летнем максимуме, не замедлится после предыдущих подъемов ставки, заявил Пауэлл на конференции, организованной The Wall Street Journal.

Ожидания подъема ставки повысились на фоне комментариев главы ФРС, но рынки "не обращают на это внимания, им нужна передышка после падения", считает аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Японский Nikkei к 8:25 МСК вырос на 0,6%.

Экономика Японии в первом квартале 2022 года вернулась к падению после роста кварталом ранее, сократившись на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты, однако, прогнозировали более сильное падение ВВП - на 0,4%.

Скачок заболеваемости COVID-19 в минувшем квартале вынудил правительство Японии ввести новые карантинные меры, в том числе ограничения для ресторанов и ритейлеров, что негативно сказалось на общем уровне деловой активности в стране.

Объем промышленного производства в Японии в марте вырос по итогам второго месяца подряд - на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные министерства экономики и торговли страны. Показатель совпал с ожиданиями экспертов Trading Economics. В феврале промпроизводство увеличилось более быстрыми темпами - на 2,9%.

В японском индексе лидерами роста являются бумаги сталелитейных Japan Steel Works Ltd. (+4,6%), Pacific Metals Co. Ltd. (+4%), Kobe Steel Ltd. (+3,7%), энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+3,5%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (+3,5%) и производителя игровых консолей Nintendo Co. Ltd. (+3,2%).

Шанхайский Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Акции китайской JD.com Inc., оператора платформы для онлайн-торговли, падают на 2%. Аналитики ряда банков ухудшили прогнозную цену бумаг компании из-за неопределенного прогноза на второй квартал на фоне вспышки коронавируса в Китае, хотя результаты JD.com за первый квартал оказались выше ожиданий рынка.

В лидеры снижения среди компонентов гонконгского индекса выходят также акции оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-3,7%) и техкомпаний Tencent Holdings Ltd. (-2,2%), Meituan (-2,1%) и Alibaba Group Holding Ltd. (-1,8%).

Южнокорейский Kospi к 8:45 МСК прибавил 0,1%.

Государственный аналитический центр Korea Development Institute понизил прогноз роста ВВП Южной Кореи в 2022 году до 2,8% с 3%. При этом инфляция, как ожидается, в текущем году ускорится до 4,2%, а не до 1,7%, прогнозируемых ранее. Основными факторами ухудшения прогноза стали неопределенная макроэкономическая ситуация, скачок цен на энергоресурсы и проблемы в цепочках поставок.

Цена бумаг производителя электроники и чипов памяти Samsung Electronics Co. растет на 0,6%. Капитализация автопроизводителя Kia Corp. снижается на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,8%.

Капитализация горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. растет на 3,2% и 2,1% соответственно.

Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост утром в среду после снижения накануне, вызванного перспективами увеличения поставок топлива из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск в среду составляет $112,37 за баррель, что на $0,44 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,31 (2%), до $111,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $113,29 за баррель, что на $0,89 (0,79%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса снизилась на $1,8 (1,6%), до $112,40 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов ослабили некоторые санкции в отношении Венесуэлы в надежде на возобновление переговоров между оппозицией и правительством Николаса Мадуро.

В частности, агентство Associated Press написало со ссылкой на источники в Вашингтоне, что нефтегазовый гигант Chevron Corp. получил возможность начать переговоры с венесуэльской компанией PDVSA о возобновлении лицензии, хотя пока не имеет возможности добывать нефть или экспортировать её из страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на венесуэльской территории. Она ожидает, что после этого решения Вашингтон начнёт движение "в сторону полной отмены незаконных санкций, которые оказывают влияние на весь наш народ".

Тем временем Американский институт нефти (API) в ночь со вторника на среду сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели сократились на 2,45 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,53 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) обнародует официальные данные о запасах в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на увеличение резервов нефти за неделю, завершившуюся 13 мая, на 1,38 млн баррелей, а также на сокращение запасов бензина на 1,33 млн баррелей.