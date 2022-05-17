Вероятно восстановление котировок золота до $1900-2000/унц. в ближайшие месяцы - Альфа-банк

Вероятно восстановление котировок золота до $1900-2000 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагают аналитики Альфа-банка.

"Цены на золото снизились более чем на 1% в пятницу, колеблясь у своей минимальной отметки $1800/унц. с 4 февраля и снижаясь четвертую неделю подряд. Мы ожидаем, что цены на золото восстановятся до $1900-2000/унц. в ближайшие месяцы. Настроение потребителей в США ослабло до самых низких уровней почти за 11 лет в начале мая на продолжающихся опасениях по поводу ускорения инфляции. Предстоящее повышение ставки ФРС и продолжающиеся распродажи на рынках акций могут спровоцировать спрос на золото позже в этом году", - пишут эксперты банка.

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