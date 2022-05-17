Рынок акций РФ утром растет благодаря задержке антироссийских санкций ЕС

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ утром во вторник продолжает подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись в район рубежей 2400 и 1200 пунктов соответственно во главе с бумагами "Роснефти".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2389,02 пункта (+1%), индекс РТС - 1182,88 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 63,57 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,2% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "АФК Система" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Новые пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза приведут к проблемам с продовольствием в самой Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Шведские власти во вторник направили заявку на вступление страны в НАТО, сообщили в представительстве страны при альянсе.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, отсутствие новых западных санкций возвращает оптимизм на рынок акций РФ - в ЕС не смогли прийти к соглашению по шестому пакету санкций против России и подтверждают возможность оплаты газа в рублях по предложенной РФ схеме.

В течение дня на биржах ждут выхода в США данных о динамике розничных продаж и промпроизводства, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Основное давление на рынок США остается нисходящим, но покупатели готовы поднять его чуть выше в рамках коррекции. В Европе инвесторы ждут публикации пересмотренных данных о ВВП еврозоны за I квартал, а также выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Нефть обновила максимум с конца марта на фоне опасений перебоев с поставками из России, а также надежд на смягчение коронавирусных мер в Китае.

Индекс МосБиржи накануне преодолел сопротивление 2350 пунктов и теперь может стремиться в район следующего - 2425 пунктов. Индикатор РТС приостановил повышение у психологически важного уровня 1200 пунктов, пробой которого будет предвещать движение к 1240 пунктам. На рынке в условиях нейтрального санкционного фона восстанавливается краткосрочный оптимизм, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что оказать влияние на рынки во вторник могут заявления руководителей ФРС и ЕЦБ. Отчетность ритейлеров и статистика по розничным продажам в США могут не оправдать положительные ожидания инвесторов из-за высокой инфляции с начала года, ввиду чего вероятно сохранение давления продавцов на глобальных рынках.

Рынок акций РФ продолжил рост ввиду отсутствия негативных новостей. Лучше рынка выглядят бумаги нефтегазовых компаний, в частности, неплохая техническая картина формируется по бумагам "Газпрома". Индекс МосБиржи попробует преодолеть уровень 2400 пунктов, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и нейтральный внешний фон, во вторник преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг в сторону отметки 2400 пунктов. Однако в ходе торгов в случае ухудшения внешнего фона часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению.

В США накануне вырос индекс Dow Jones (+0,1%), снизились S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,2%). В целом на рынке акций сохранилась негативная тенденция последнего времени, что было обусловлено, в частности, слабыми данными о состоянии экономик Китая и США, сообщает MarketWatch.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса, похоже, затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель, пишет MarketWatch. Инвесторы ждут новых заявлений представителей руководства Федрезерва США, которые могут пролить свет на состояние американской экономики и дальнейшее направление монетарной политики.

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены продолжают попытки роста после ралли накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $114,68 за баррель (+0,4% и +2,4% в понедельник), июньская цена WTI - $114,35 за баррель (+0,1% и +3,4% накануне).

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта близки к паритету благодаря резкому росту цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон на фоне сокращения его запасов ниже среднего уровня за 5 лет.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8,2%), VEON (MOEX: VEON) (+8,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,1%, ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+5,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,4% и +14,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2021 года бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-10,5%, до 0,6 рубля; дивиденды - 0,0428 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-7,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,44 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 673,74 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").