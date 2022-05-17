.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром растет благодаря задержке антироссийских санкций ЕС
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 1,6%
В апреле инфляция замедлилась до 1,6% после 7,6% в марте, сообщил Росстат. В январе-апреле потребительские цены выросли на 11,7%. Годовая инфляция разогналась до 17,8% - максимума с января 2002 года
 
Минпромторг предлагает: на закупку приоритетного импорта - льготные кредиты
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров, следует из проекта постановления правительства, который был направлен в аппарат правительства первым замминистра промышленности и...
 
Россияне нашли замену доллару
В марте-апреле зафиксирован взрывной рост спроса россиян на неосновные валюты. Так, по данным "Московской биржи", оборот по операциям россиян с турецкой с лирой увеличился в 20 раз, с юанем - в 182 раза, а с тенге - в 20 тыс. раз. "Мы наблюдаем...
 
С июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%
В этом году предельный рост стоимости услуг ЖКХ в России составит в среднем не более 4%, сообщил вчера замглавы Минстроя России Алексей Ересько. "Тарифы на услуги ЖКХ изменяются раз в год, 1 июля. Не допускается повышение платы за эти услуги выше...
 
17 мая 2022 года 11:50

Рынок акций РФ утром растет благодаря задержке антироссийских санкций ЕС

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ утром во вторник продолжает подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись в район рубежей 2400 и 1200 пунктов соответственно во главе с бумагами "Роснефти".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2389,02 пункта (+1%), индекс РТС - 1182,88 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 63,57 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,2% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "АФК Система" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Новые пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза приведут к проблемам с продовольствием в самой Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Шведские власти во вторник направили заявку на вступление страны в НАТО, сообщили в представительстве страны при альянсе.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, отсутствие новых западных санкций возвращает оптимизм на рынок акций РФ - в ЕС не смогли прийти к соглашению по шестому пакету санкций против России и подтверждают возможность оплаты газа в рублях по предложенной РФ схеме.

В течение дня на биржах ждут выхода в США данных о динамике розничных продаж и промпроизводства, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Основное давление на рынок США остается нисходящим, но покупатели готовы поднять его чуть выше в рамках коррекции. В Европе инвесторы ждут публикации пересмотренных данных о ВВП еврозоны за I квартал, а также выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Нефть обновила максимум с конца марта на фоне опасений перебоев с поставками из России, а также надежд на смягчение коронавирусных мер в Китае.

Индекс МосБиржи накануне преодолел сопротивление 2350 пунктов и теперь может стремиться в район следующего - 2425 пунктов. Индикатор РТС приостановил повышение у психологически важного уровня 1200 пунктов, пробой которого будет предвещать движение к 1240 пунктам. На рынке в условиях нейтрального санкционного фона восстанавливается краткосрочный оптимизм, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что оказать влияние на рынки во вторник могут заявления руководителей ФРС и ЕЦБ. Отчетность ритейлеров и статистика по розничным продажам в США могут не оправдать положительные ожидания инвесторов из-за высокой инфляции с начала года, ввиду чего вероятно сохранение давления продавцов на глобальных рынках.

Рынок акций РФ продолжил рост ввиду отсутствия негативных новостей. Лучше рынка выглядят бумаги нефтегазовых компаний, в частности, неплохая техническая картина формируется по бумагам "Газпрома". Индекс МосБиржи попробует преодолеть уровень 2400 пунктов, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и нейтральный внешний фон, во вторник преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг в сторону отметки 2400 пунктов. Однако в ходе торгов в случае ухудшения внешнего фона часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению.

В США накануне вырос индекс Dow Jones (+0,1%), снизились S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,2%). В целом на рынке акций сохранилась негативная тенденция последнего времени, что было обусловлено, в частности, слабыми данными о состоянии экономик Китая и США, сообщает MarketWatch.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Признаки прогресса Китая в борьбе с новыми вспышками коронавируса, похоже, затмевают беспокойство по поводу не оправдавших ожидания статданных из КНР за апрель, пишет MarketWatch. Инвесторы ждут новых заявлений представителей руководства Федрезерва США, которые могут пролить свет на состояние американской экономики и дальнейшее направление монетарной политики.

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены продолжают попытки роста после ралли накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $114,68 за баррель (+0,4% и +2,4% в понедельник), июньская цена WTI - $114,35 за баррель (+0,1% и +3,4% накануне).

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта близки к паритету благодаря резкому росту цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон на фоне сокращения его запасов ниже среднего уровня за 5 лет.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8,2%), VEON (MOEX: VEON) (+8,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,1%, ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+5,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,4% и +14,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,7%).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2021 года бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-10,5%, до 0,6 рубля; дивиденды - 0,0428 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-7,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,44 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 673,74 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 мая 2022 года 12:31
Переход курса рубля в диапазон 55-60 руб./$1 вполне возможен в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Переход курса рубля в диапазон 55-60 руб./$1 выглядит вполне вероятным событием, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "29 апреля ЦБ озвучил инициативы снизить долю обязательной продажи валютной выручки для сырьевых...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 12:11
Вероятно восстановление котировок золота до $1900-2000/унц. в ближайшие месяцы - Альфа-банк
Вероятно восстановление котировок золота до $1900-2000 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагают аналитики Альфа-банка. "Цены на золото снизились более чем на 1% в пятницу, колеблясь у своей минимальной отметки $1800/унц. с 4 февраля и снижаясь четвертую неделю подряд. Мы ожидаем, что цены на...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 11:51
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", несмотря на решение совета директоров компании отложить решение по дивидендам до конца года, отмечается в обзоре банка. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" откладывает решение по дивидендам до конца года. Мы...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 11:34
ПСБ умеренно-позитивно оценивает отчетность Детского мира за 1К22
Промсвязьбанк (ПСБ) умеренно-позитивно оценивает отчетность "Детского мира" за 1К22, отмечается в комментарии банка. "Детский мир" в I квартале 2022г получил 517 млн руб. чистого убытка по сравнению с прибылью в 1,313 млрд руб. год назад. Выручка выросла на 6,1%, до 37,9 млрд рублей, благодаря...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 11:16
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 к концу текущей недели - BCS GM
Рубль может укрепиться до 60 руб./$1 к концу текущей недели, если экспорт РФ продолжит расти, а импорт сократится, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Будущая динамика рубля по-прежнему будет определяться внешней торговлей. Если российский экспорт продолжит расти, а импорт сократится...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 11:00
Цена нефти, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне $112-116/барр. - ПСБ
Цена нефти, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне $112-116 за баррель Brent, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки нефти продемонстрировали уверенный рост по итогам понедельника: ближайший фьючерс на Brent поднялся к отметке $114/барр. Спрос на нефть усилился в середине...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 10:46
Котировки нефти могут подняться до $115,1/барр. во вторник - Sber CIB
Котировки нефти могут подняться до $115,1 за баррель Brent во вторник, говорится в комментарии Sber CIB. "Нефть Brent во вторник утром дорожает. Растут цены на нефтепродукты, а также вышла позитивная статистика по коронавирусу из Китая, подразумевающая дальнейшее снятие карантинных ограничений. D...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 10:32
Вероятный краткосрочный диапазон для пары доллар/рубль - 63-65 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Смягчение валютных ограничений не приведет к существенным переменам на валютном рынке, вероятным краткосрочным диапазоном для пары доллар/рубль является уровень 63-65 руб./$1, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Эксперт...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 10:22
Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после роста накануне в связи с дальнейшим ослаблением валютного контроля ЦБ РФ
Москва. 17 мая. Доллар США и евро подрастают на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после укрепления накануне на фоне продолжения ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России.    читать дальше
.
17 мая 2022 года 10:16
Потенциал существенного снижения доходностей коротких ОФЗ ограничен - Sber CIB
Потенциал существенного снижения доходностей коротких ОФЗ в краткосрочной перспективе ограничен, полагают аналитики Sber CIB. Эксперты отмечают, что на локальном рынке рублевого долга инвесторы продолжат следить за динамикой инфляции в России. По их мнению, стабилизация инфляционного фона,...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 10:03
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и еврозоны, "ТГК-1": - Розничные продажи и промышленное производство в США за апрель; - Предварительные данные по ВВП еврозоны за первый квартал 2022 года; -...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 09:53
Возможно укрепление рубля до 62 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ
Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 62 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы полагаем, что укрепление рубля во вторник продолжит носить сдержанный характер - ждем, что...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 09:45
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 17 мая. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
17 мая 2022 года 09:43
Вероятен рост рынка акций РФ во вторник утром - ПСБ
Вероятен рост российского фондового рынка в начале торговой сессии во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Ожидаем, что в начале торгов российский фондовый рынок может продолжить расти ввиду отсутствия негативных новостей. "Лучше рынка" могут оказаться бумаги...    читать дальше
.
17 мая 2022 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2340-2390п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 2340-2390 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2340-2390...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.